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Alanya'da zabıtaya sezon öncesi sıkı eğitim

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, 2018 turizm sezonu öncesi sıkı bir eğitimden geçirildi

Alanya'da zabıtaya sezon öncesi sıkı eğitim

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, 2018 turizm sezonu öncesi sıkı bir eğitimden geçirildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:53
Alanya'da zabıtaya sezon öncesi sıkı eğitim
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı personel, 11 gün süren seminer programıyla halkla ilişkiler, beden dili, empati, ikna, nezaket ve görgü kuralları konusunda eğitim aldı. Zabıta personeline sertifikalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Başkan Yardımcısı Mehmet Kula verdi. Alanya Belediyesi, zabıta personeline yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. 2018 yılı içerisinde zabıta personelinin halka sunduğu hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlar ile olan iletişimde sorunları daha profesyonel yaklaşımlar ile çözüme ulaştırmak, stres ve öfke yönetimini sağlamak ve etkili karar alma konularında personel içi eğitim seminerleri düzenledi. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 11 gün süren eğitimde etkili iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, empati sempati, ikna, nezaket ve görgü kuralları gibi konular ele alındı. 7 farklı dalda eğitimci ve psikoloğun verdiği eğitim seminerler Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Mustafa Uslu, Alanya HEP Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan Doğan, Psikolog Sinem Çelenk, Profesyonel koç Mustafa Şahin, Psikolog Şahin Çiftçi, psikolog ve aile danışmanı Esra Yemez tarafından gerçekleştirildi. 11 günlük eğitim sonrasında Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından seminerde eğitim veren uzman eğitmenlere ve katılımcı zabıta personellerine teşekkür ve katılım belgesi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiZabıta MüdürlüğüMehmet Fidan
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