Alanya'da zabıtadan hijyen denetimi

ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Gıda Hijyen ekipleri zabıta amiri eşliğinde ekmek fabrikaları, pastane, dondurma üretimi yapan gıda işletmelerine denetim yaptı.

Ramazan'ı Şerif ayı münasebetiyle imalat sektörüne denetimlerini artıran ekipler tespit ettiği eksiklerin yerine getirilerek hijyenik şartların sağlanması ve kalite standartlarının yükseltilmesi için her zaman olduğu gibi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İşletmelerde özellikle imalat alanının temizliği ve sanitasyon, kullanılan alet ekipmanların temizliği ürünlerin muhafaza şartlarının kontrolü yapılmakta. Bu kapsamda Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Gıda Hijyen ekipleri tarafından, işletmelerimizin sürekli iyileştirme yapmalarını sağlamak ve güvenilir gıdanın halka sunulması hususunda işletme sahipleri uyarılıyor.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Ramazan'ı Şerif ayının halkımız için hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Halkımızın sorunsuz bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi için zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi görevlerinin yerine getirmeye devam etmektedir.” dedi.