Alanya'da zabıtadan fırınlara zam denetimi

ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başkan Yücel'in talimatıyla harekete geçerek yasal olmayan zam uygulaması yapan ekmek fırınlarında denetim yaptı. Zabıta ekipleri, ekmeklerin gramajlarını, fiyat ve hijyen kontrolünü yaparak standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem başlattı.

YÜCEL: DENETİMLERİMİZ İVEDİLİKLE DEVAM EDECEK

Yapılan fırın denetimiyle ilgili bilgi veren Başkan Adem Murat Yücel, "Son günlerde bazı fırın işletmecilerinin yasal olmayan fiyat artışıyla ilgili ciddi şikayetler aldık. Bunun üzerine ekiplerimiz anında denetimlere başlayarak gerekli standartlara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlattı. Bunun yanı sıra büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerimizde, gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durumla karşılaşmamak bizleri son derece memnun etti. Fırın sahiplerinin hassasiyeti, vatandaşlarımızın dikkati ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontrolleri sonucunda oluşan bu tablonun devamı için denetimlerimizi ivedilikle devam ettireceğiz. Yasal fiyatlandırmaya uyan ve vatandaşın sağlığını düşünerek kuralları esnetmeyen esnafımıza çok teşekkür ederim" dedi.

EKİPLER, STANDARTLARA UYAN İŞLETMELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik koşullar, gramaj, ekmek satış fiyatı tarifesi, elektronik terazi, ayar kontrol belgesi ve resmi evraklar açısından yapılan denetimlerde kurallara ve yönetmeliklere uygun şekilde üretim yapan ekmek fırınları ile unlu mamul üretimi yapan iş yerlerinin işletmecileri ve çalışanlarına teşekkür etti.