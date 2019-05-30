Alanya'da zabıtadan bayram denetimi

ALPER KUTAY

RAMAZAN Bayramı için geri sayım sürerken, Alanya Belediyesi Zabıta Birimi de bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Bayram boyunca sıkça rağbet görmesi beklenen tatlı-pasta ve şeker çeşitlerinin imalathane ve satış noktalarına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, hijyen denetimlerini gerçekleştiriyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatları doğrultusunda bayram öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, bayram boyunca halk sağlığını tehdit eden ve bayram fırsatçılığı yapan işletmelere göz açtırmayacaklarını, denetimlerin bayram sonrasında da aynı titizlik ve sıklıkla sürdürüleceğini aktardı.

'VATANDAŞIN REFAHI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Müdür Akın, bayram denetimleri esnasında işletmelerde kullanılan ürünleri titizlikle incelediklerini, işletmelerin satış için belirlenen usul ve esaslar ile hijyen koşullarına uygunluklarını denetlediklerini ifade etti. Müdür Akın, “Bizler mümkün olduğunca denetimlerimizi yapıyoruz, vatandaşlarımızdan da ricamız satın aldıkları ürünlerin üretim yerlerine ve son kullanma tarihlerine dikkat etsinler, gerekirse zabıta birimimizle ( 444 82 07 ) irtibata geçsinler” dedi.