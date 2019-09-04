Alanya'da Zabıta Haftası'nda tiyatrolu kutlama

ALPER KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi birim amirleri ve çok sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen gecede, zabıta olarak uzun yıllar aktif hizmet etmiş ve emekliliğe ayrılmış teşkilat üyelerine plaket verildi. Gecede konuşan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Şehrin huzur ve güvenliği için, Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’in emir ve talimatları doğrultusunda çalışmaya gayret gösteriyoruz” dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Gecesini gündüzüne katarak, şehrimizin ve halkımızın güven ve sağlık ortamında bir hayat sürmesini sağlayan zabıta teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim” diye konuştu. Gecede minik öğrenciler, sahneye zabıta memuru kostümleriyle çıkarak Zabıta Haftası için hazırladıkları şiirleri okudu. Gece için özel hazırlanan bir tiyatro oyunu ise katılımcılara sahnelendi. Zabıtalık mesleğinin zorluklarını anlatan oyunda, zabıtaların gün içerisinde yaşadığı sıkıntılar esprili bir dille katılımcılara aktarıldı.