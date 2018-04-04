Alanya'da zabıta aracını gelin arabası yaptı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Erkan Çalık, hayatını Gülcihan Yetgin ile birleştirdi. Zabıta memuru olan Çalık, gelin arabası olarak da Alanya Belediyesi'nin zabıta aracını kullandı. 1 Nisan'da Eşgilik Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğüne Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yazı İşleri Müdürü Hasan Erdoğan, Zabıta Müdürü Hasan Akın ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir katıldı. Nikahı Hasan Erdoğan kıyarken, Başkan Yücel, Adem Demir ve Hasan Akın da şahitlik etti. Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla personelini yalnız bırakmayan Başkan Yücel'e ve ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.