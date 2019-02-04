Alanya'da yürekleri dağlayan dram

Ceren ŞAHİN

DEMİRTAŞ'IN Kocaoğlanlı Mevkii’nde Mustafa ve Fatma Tekin iki odalı, derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 2 yıl evvel beyin kanaması geçiren Mustafa Tekin yatağa bağımlı yaşarken, 1960 doğumlu Fatma Tekin’in sağlık durumu da iyi değil. Karı-koca 1991 yılından kalma 2 odalı, tavanı akan, soğuk, derme çatma bir evde günlerini geçirmeye çalışıyor, ağızlarından dökülen tek şey ise “Çaresiziz” oluyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak olmasın diye Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından yetkililere çağrıda bulunan Tekin Ailesi, kendilerine uzanacak yardım ellerini bekliyor.

‘İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYORUM’

Fatma Tekin, Dim TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada “Daha evvel bir bakıcı parası veriyorlardı. Ama onu da kestiler. Geçen aylarda sosyal yardımlaşmadan gelenler oldu. 'Evi, barkı zarar görenlere devlet yardım edecek' dediler. Fakat herhangi bir yardım da gelmedi. Seçim zamanı siyasetçiler geliyor. Halimizi görüyorlar. Ama gelin görün ki hiçbir şey yapmıyorlar. Derdimizi söylüyoruz, dinliyorlar. Bir daha da gelmiyorlar. Şu eve bir bakın. Kalacak, yatacak bir yer kalmadı. Her yer akıyor. Suyun içinde yaşıyoruz. Bir insan elbiselerini koyacak, yatağını serecek yer bulamaz mı? Bulamıyoruz. Her yağan yağmurda ayrı bir yer çöküyor. Mecburen yaşıyoruz ama korkarak yaşıyoruz. Bir gün biz de altında kalacağız. Hava soğuk. Isınamıyoruz. Ben dilenci değilim. Keşke elde avuçta olsa da istemesem. 2 yıl önce eşim hastalandı. Bu şartlarda iyi bakılması zor. Bu şartlarda yaşamak gerçekten çok zor. Devletimizden, yardım severlerden yardım bekliyoruz. Sağlıklı bir insanı bile hasta eder bu ev. Çaresizlik içinde bekliyoruz. Benim de sağlığım iyi değil. İlaçlarımı alamıyorum. Yeşil kartım olmasına rağmen yazdıkları ilaçları devlet karşılamıyor. Ne yapayım? Nerelere gideyim? Kime ne söyleyeyim? Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Biz de Alanyalı değil miyiz? Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyormuş. Biri de bizi görsün. Hayatım böyle çile içerisinde mi son bulacak? Ben çok şey istemiyorum ki. Sağlıklı bir ortamda, insanca bir yaşam istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 13:50