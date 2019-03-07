Alanya'da yürekleri ağızlara getiren manzara

EDİNİLEN bilgiye göre yangın Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bulunan bir muz bahçesindeki depoda meydana geldi. H.U'ya ait muz bahçesinde anız yakılırken ateşin tek katlı prefabrik yapıya sıçradığı öğrenildi. Depo kısa sürede alevlere teslim olurken, büyük çaplı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, deponun Gold City Turizm Kompleksi'ne ait olduğu ve içerisinde maddi değeri yüksek olmayan inşaat malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 17:46