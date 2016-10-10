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Alanya'da YÖREX hazırlığı başladı

Anadolu'nun tüm yöresel ürünlerini Antalya'da buluşturan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in hazırlık çalışmaları başladı. Alanya Kaymakamı Tanrıseven, "Alanya'yı tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Alanya'da YÖREX hazırlığı başladı

Anadolu'nun tüm yöresel ürünlerini Antalya'da buluşturan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in hazırlık çalışmaları başladı. Alanya Kaymakamı Tanrıseven, "Alanya'yı tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

10 Ekim 2016 Pazartesi 17:00
Alanya'da YÖREX hazırlığı başladı
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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 7. 26-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in hazırlıkları Alanya'da başladı. YÖREX toplantısı, Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven'in başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 
TOPLANTIYA KALABALIK HEYET KATILDI
Kaymakamı Tanrıseven başkanlığındaki toplantıya, Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Alanya Cezaevi 2. Müdürü Muhammet Bülbül, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fikret Namal, Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü ve Alanya Muz Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Güney, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Genel Sekreteri Erhan Akman, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker ve diğer temsilciler katıldı.
'ALANYA'YI EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAĞIZ' 
ALTSO Genel Sekreteri Akman, YÖREX'in hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Alanya'da yapılan hazırlıkları ve yapılması gerekenleri anlatan Akman, "YÖREX için bu senede 60 metrekarelik yer kiraladık. Belediyemiz ve diğer yetkililerle işbirliği yaparak Alanya'yı en iyi şekilde tanıtmaya amaçlıyoruz. Koza, muz lifi, mutfak mirası ve muz başta olmak üzere diğer Alanya'ya özgü tropik meyveler ve Alanya Cezaevi'nde kalan mahkumların el emekleriyle yapılan kabak işleme, bakır tablo, arı ve kuş kafesi ile standımızı renkledireceğiz. ALTİD, standı giydirecek. ALTSO, Alanya'ya özgü çanta hazırlayarak gelen misafirlere sunacak. Çantaların içerisine Alanya'yı tanıtacak kahve, muz kolanyası gibi malzemeler koyacağız" diye konuştu.
'TROPİK MEYVELERLE TANITACAĞIZ'
Alanya'ya özgü stant kurarak en iyi şekilde tanıtım yapacaklarını belirten diğer yetkililer, "Alanya'yı, başta muz olmak üzere çeşitli tropik meyvelerle tanıtacağız. İpek dokuma, muz lifi, koza ile ilgili stant kuracağız. Alanya'nın tanıtımı için ne gerekiyorsa el birliği ile bunu gerçekleştireceğiz. Ortak paydamız Alanya" dediler.
'AKTİF TANITIM YAPMALIYIZ'
Amaçlarının Alanya'yı en şekilde tanıtmak olduğunu söyleyen Tanrıseven, "Amacımız insanımıza, yerli ve yabancı misafirlerimize, Alanya'mızın yöresel hazinelerini tanıtmak olmalı. Tüm kurumlarımızın ve yöneticilerimizin her yıl gelişerek tanınırlılığını arttıran fuarın, bu yılki başarısında Alanya'mızın katkılarını ve desteklerini görmek bizleri ayrıca motive edecek. Geçen senelerde Alanya'mızı en iyi şekilde tanıttık. Alanya için aktif tanıtım yapmalıyız. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. YÖREX başta olmak üzere ileride de fuarlarda en iyi şekilde Alanya'yı tanıtmak için herkes canla başla çalışmalı" şeklinde konuştu. ^
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AnadoluAlanyada YÖREX Hazırlığı BaşladıYöresel ürünler
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