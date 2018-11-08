Alanya'da yöresel lezzetler jüriyi zorladı

MUTFAK Mirası Alanya Yöresel Yemekler Kategorisi ve Tüm Yörelerden Lezzetler Kategorisi olarak düzenlenen bu kategori, puan veren jüri üyelerini zorladı. Üyeler bir birinden güzel yemekler arasında seçim yaparken zorlandı.

ÇOK SAYIDA LEZZET YARIŞTI

Mutfak Mirası Alanya çatısı altında yöresel yemeklerin tanıtılması ve korunması hedeflenen Yöresel Ev Yemekleri Kategorisi bugün öğleden sonra yapıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut, Meclis Üyeleri Emine Çalış, Nefise Develioğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ve profesyonel şeflerden oluşan jüri üyeleri, 50 ev hanımının hazırladığı birbirinden lezzetli yemek ve tatlılara puan verdi. Organizasyonu muhteşem bulan jüri üyeleri, bazı yemekleri ilk defa tattıklarını belirttiler. Elif Korkmazel’in sunuculuğunu yaptığı yarışmayı izlemeye gelen vatandaşlar, sosyal medyadan da canlı yayın yaptı.

UNUTULAN LEZZETLER EV HANIMLARI SAYESİNDE GÜN GÖRDÜ

Osmanlı Saray mutfağı dahil eski zamanlardan günümüze kadar gelen yemeklerin yer aldığı yarışma, renkli görüntüleriyle izleyicilere güzel anlar yaşattı. Yıllardır pişirilmeyen yemekler bu yarışmada sunum ve lezzetleriyle tekrar hatırlandı. Ev hanımları, anneanne ve babaannelerinden öğrendikleri yemekleri Alanya Yöresel Yemekleri Kategorisi’nde aslına uygun olarak tekrar hazırlayıp sundu.

YEMEK VE TATLI ÇEŞİTLERİ YARIŞTI

Organizasyonun en özel bölümlerinden olan Alanya Yöresel Yemekleri Kategorisi’nde başta laba dolması, külüklü çorba, balık mançuru, kuru patlıcan taratoru, diken kabağı taratoru, yöresel köy tavuğu gibi yemekler yarıştı. Tatlı ve unlu mamuller olarak çiğirdik, kabak tatlısı, kırtakı, S pasta, kaşık helvası ve su böreği yarıştı.

Yöresel Yemekler Kategorisi’nde ise İç Anadolu Bölgesi Osmanlı Saray Mutfağına ait ayva dolması, Konya yöresine ait bamya çorbası, Malatya yöresi kuş yuvası, Burdur yöresine ait erikli et, Afyon yöresine ait mercimekli bükme, Kayseri yöresine ait Kayseri yağlaması ve nevzine tatlısı, Hatay usulü kabak tatlısı yarıştı.

Yarışmanın Mutfak Mirası Alanya Yöresel Yemekler Kategorisinde yarışmayı kazananlar:

Fatma Arıkan balık mançuru ile 1., Şadiye Baygül gülüklü çorba ile 2., Emine Benli laba dolması ile 3. Oldu.

Tatlı ve unlu mamuller kategorisinde ise yine Fatma Arıkan çiğirdik ile 1., Azize Babaoğlu su böreği ile 2., Aslı Yaman S pasta ile 3. oldu.

Tüm Yöresel Yemekler Kategorisi’nde:

Aydanur Yılmaz ayva dolması ile 1., Zehra Kuru bamya çorbası ile 2., Nuriye Durmaz kuş yuvası ile 3. olurken, tatlı ve unlu mamuller kategorisinde ise Havva Hatipoğlu laz böreği ile 1., Hanım Güngörmüş Hatay usulü kabak tatlısı ile 2., İlayda Bayır şeftali kurabiyesi ile 3. oldu.

YÖRESEL LEZZETLERMİZİ DÜNYAYA TANITTIK

Dereceye giren yarışmacılara ödül ve madalyalarını, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına eşi Yıldız Yücel, Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Mehmet Gülen ve meclis üyeleri takdim etti.

Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Bu organizasyon sayesinde yöresel lezzetlerimiz de dünyaya tanıtıldı. Alanya ve tüm yörelerimize ait lezzetlerimiz hak ettiği ilgiyi gördü. Belediyemizin kültürel değerlerimizi korumak için yaptığı çalışmalar her zaman devam edecektir.” dedi.

Tüm katılımcılara ayrıca orkide hediye edildi.