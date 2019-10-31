Alanya'da Yılmaz güven tazeledi
Alanya Eczacı Odası Temsilciliği’nde genel kurul heyecanı yaşandı. Dün gerçekleşen seçimlerde mevcut temsilci Okan Ahmet Yılmaz güven tazeledi.
GÜNCEL 31.10.2019, 19:26
ANTALYA Eczacı Odası Alanya Temsilciliği genel kurul seçimlerini dün gerçekleştirdi. Mevcut temsilci Eczacı Okan Ahmet Yılmaz güven tazeledi. Yılmaz konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada “Gecesini gündüzüne katarak nöbet tutan, tüm olumsuzluklara göğüs geren, her zaman halkın yanında olan meslektaşlarıma verdikleri destek için teşekkür ederim. Önümüzdeki 2 yıl boyunca şahsıma gösterilen güvene layık olmaya çalışacağız. Meslektaşlarımıza ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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