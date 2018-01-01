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Alanya'da yılın ilk bebeği Atilla

Yeni yılın ilk bebeği Alanya Anadolu Hastanesi'nde hayata merhaba dedi

Alanya'da yılın ilk bebeği Atilla

Yeni yılın ilk bebeği Alanya Anadolu Hastanesi'nde hayata merhaba dedi

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:24
Alanya'da yılın ilk bebeği Atilla
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YENİ yılın ilk bebeği Anadolu Hastanesi'nde gece saat 00.20' de dünyaya gözlerini açtı. Sebahat - Ali Koç çiftinin bebekleri yılın ilk doğan bebeği oldu. Doktor Mahmut Coşar kontrolünde hayata gözlerini açan erkek bebeğe 'Atilla' adı verildi.

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Son Güncelleme: 01.01.2018 12:46
Anahtar Kelimeler:
ALİ KOÇSebahatAtillaMahmut CoşarAlanya Anadolu Hastanesi
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