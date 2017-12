Alanya'da yılbaşı nerede kutlanır?

TÜM dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi yeni yıl hazırlıkları Alanya'da da sürüyor. 2018'e eğlenceli bir şekilde girmek isteyenler ise rezervasyonlarını yaptırdı. Peki siz yılbaşına nerede gireceksiniz? Hala karar veremediyseniz bu haberimize bir göz atın. Alanya'nın en seçkin ve keyifli yılbaşı programlarının olduğu bu haberimizde alternatifi bol bir yılbaşı rehberi sizleri bekliyor. İşte sizler için hazırladığımız çok özel yılbaşı programları.

ŞIK VE MANZARALI

Alanya şehir merkezinin en şık restoranlarından olan Keykubat Plajı üzerindeki En Vie Beach, müdavimleri için çok özel bir yılbaşı programı hazırladı. Zengin menülü bir akşam yemeğinin yanı sıra bol eğlencenin de olacağı renkli gecede, İstanbul sahnelerinin büyüleyici sesi Hande Ateş, perküsyon sanatçısı Cenk Sarıkuş ve Dj Suat Ünlü sahne alacak. Çeşitli sürprizlerinde olacağı En Vie Beach 2018 yılbaşı özel programının fiyatı ise 275 TL olarak belirlendi.

ÇOK ÖZEL BİR GECE

Yılbaşı eğlencesi için en gözde yerlerden birisi de Granada Luxury Otel Belek. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Zeynep Casalini'nin sahne alacağı Granada'da, Mezdeke Grubu, Havana Night Fezer ve Piano & Vidin Concert de sahne alacak. Granada Luxury Belek'teki bu özel eğlencenin 1 gece konaklamalı fiyatı ise 500 TL.

GELENEKSEL YILBAŞI

Kargıcak Mahallesi'nde bulunan First Class Otel'de ise bu yıl yine her yıl olduğu gibi ünlü sanatçı Banu Alkan sahne alacak. Bodrum Prensi Lemi'nin ön program yapacağı First Class'ta, oryantal şov ve gece sonunda sucuk-ekmek ile kokoreç partisi de yapılacak. First Class Otel'deki bu özel yılbaşı eğlencesinin fiyatı ise kişi başı 195 TL olacak.

ABİDİN COŞTURACAK

Alanya'nın sevilen solistlerinden olan Abidin Kaynak ise yılbaşında Öztürk Kolcuoğlu'nda sahne alacak. Muhteşem kale ve iskele manzarasına sahip olan Kolcuoğlu'nda ön programda ise genç sanatçı Mine var. 110 TL olarak belirlenen menü fiyatı, çocuklar için ise 65 TL olacak. Öztürk Kolcuoğlu'ndaki renkli yılbaşı eğlencesinin sonunda ise sucuk partisi var.

SERDAR ONUR OLTA'DA

Kestel'deki Olta Balık Restoran da yılbaşı için müdavimlerine zengin bir menü hazırladı. Keyifli bir akşam yemeğinin yanında sıcak bir atmosfer de sunan Olta Balık, bu özel gece için hazırlıklarını tamamladı. Alanya'nın popüler solisti Serdar Onur'un sahne alacağı gecenin menü fiyatı ise 165 TL. Olta'daki yılbaşı gecesinin ön ve arka programlarında ise gitarist Pelin sizlerle olacak.



EĞLENCEYE DOYACAKSINIZ

O Ses Türkiye adlı yarışmada Alanya'yı gururla temsil eden Cüneyt Güzel, yılbaşında Sunstar Beach Resort Otel'de sahne alacak. Eğlenceli geçmesi beklenen gecede sahne alacak olan bir başka sanatçı ise Seçil Hüner Ünsal. Kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir yılbaşı yaşatacak olan Seçil ve Cüneyt ikilisi, "2018'e hep birlikte girelim" diyerek herkesi Sunstar Beach Otel'e davet ettiler.



HEM MANZARA HEM EĞLENCE

Alanya'nın manzarası ve mutfağı ile ünlü restoranı Zencefil'de de renkli bir yılbaşı sizleri bekliyor olacak. Ödüllü aşçılarının hazırladığı zengin bir menü ile misafirlerini ağırlayacak olan Zencefil'de, Alanya'nın sevilen seslerinden Ataç sahnede olacak.