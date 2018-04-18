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Alanya'da yıkılan direkler CK müdahale etti

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi, D-400 Karayolu üzerinde bulunan 2 aydınlatma direği aşırı yağış ve fırtına nedeniyle geçtiğimiz günlerde yıkıldı

Alanya'da yıkılan direkler CK müdahale etti

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi, D-400 Karayolu üzerinde bulunan 2 aydınlatma direği aşırı yağış ve fırtına nedeniyle geçtiğimiz günlerde yıkıldı

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:22
Alanya'da yıkılan direkler CK müdahale etti
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Şerife ÇOBAN

ARAÇ ve yaya güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine bölgede sık sık trafik kazaları yaşanmaya başlandı. Bölge halkı tarafından durumun 186 Elektrik Arıza Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Alanya CK Akdeniz Elektrik A.Ş. yetkilileri harekete geçti. Arızanın bulunduğu bölgeye giden CK ekipleri, kısa sürede çalışma başlatarak yıkılan 2 aydınlatma direğini yenileyerek hizmete sundu. 

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