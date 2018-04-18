Alanya'da yıkılan direkler CK müdahale etti

ARAÇ ve yaya güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine bölgede sık sık trafik kazaları yaşanmaya başlandı. Bölge halkı tarafından durumun 186 Elektrik Arıza Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Alanya CK Akdeniz Elektrik A.Ş. yetkilileri harekete geçti. Arızanın bulunduğu bölgeye giden CK ekipleri, kısa sürede çalışma başlatarak yıkılan 2 aydınlatma direğini yenileyerek hizmete sundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.