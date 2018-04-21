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Alanya'da 'Yıkılacak' denen tesis dimdik ayakta

Alanya Belediyesi'nin haftalar önce "Kaçakları yıkılacak" dediği Goya Beach'le ilgili halen bir adım atılmadı

Alanya'da 'Yıkılacak' denen tesis dimdik ayakta

Alanya Belediyesi'nin haftalar önce "Kaçakları yıkılacak" dediği Goya Beach'le ilgili halen bir adım atılmadı

21 Nisan 2018 Cumartesi 01:32
Alanya'da 'Yıkılacak' denen tesis dimdik ayakta
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ALANYA'NIN Dinek Mahallesi'nde bulunan ve neredeyse denizin içine kadar uzanan plaj tesisinin büyük bölümünün kaçak olduğu, 1 yıl önce alınan yıkım kararının hala uygulanmadığı bildirilen Goya Beach'le ilgili bekleyiş sürüyor. Alanya Belediyesi yetkilileri, haftalar önce "Yıkım ihalesi sürüyor, kaçakları yıkılacak" dedi ancak halen bir adım atılmadı.

KIYI KANUNU NE DİYOR?

Madde 6: Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, çakıl vesaire alınamaz.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiGoya BeachTesis Dimdik
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