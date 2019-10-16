Alanya'da yetkililere 'ironik' teşekkür: ‘Kaldırım bu halini en çok kediler sevdi'

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

DAMLATAŞ bölgesinde Hacıhamdioğlu’nun yüzü bir türlü gülmedi. Sorunlar Hacıhamdioğlu’nu terk etmedi. Dim TV (dimtv.tv) ihbar üzerine yine Hacıhamdioğlu Sokak’taydı. Yolda yaşanan çöküntü ve çöküntüden ötürü patlayan su borusu daha evvel yine Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile gündeme gelmişti. Haberin ardından ASAT düğmeye basarak yolda onarım çalışmalarını başlatmıştı. Çalışmanın ardından ise açılan çukur içi toprakla doldurulmak suretiyle asfaltlanmadan atıl vaziyette bırakılmıştı. Durumun gündeme getirilmesinin ardından yolda asfaltlama çalışması yapıldı. Yol asfalta kavuştu kavuşmasına lakin bu kez de çalışmalar sırasında tahrip olan kaldırıma dokunulmadı. Dim TV (dimtv.tv) “Turizm cenneti Alanya’nın en gözde ve turistik lokasyonlarından biri olan Damlataş’a bu manzaralar yakışıyor mu?” sorusunu idari yetki birimlerine iletti.

‘EN SEVDİĞİM ŞEY KARŞIYA GEÇERKEN PATİNAJ ÇEKMEK’

Vatandaşın ise sorunlara ironiyle yaklaşımı devam etti. Vatandaş yetkililere patinaj çekmelerine olanak sağladıkları için teşekkür etti ve “Açıkçası bu uygulamadan memnunum. Alanya’ya ilk defa geldim. Bu caddeden sanıyorum 3 veya 4’üncü geçişim. Sırf buradan karşıdan karşıya geçmek için. Çünkü buradan karşıya geçerken en sevdiğim şey patinaj çekmek. Karşıya geçerken hızlanabiliyorum. Burada ne kadar patinaj çekersem o kadar hızlanıyorum. Karşıya daha çabuk geçiyorum. Bu sebeple teşekkür ediyorum buradan. İyi ki varlar. İyi ki biz turistlere ve vatandaşlara böyle patinaj alanları yaratıyorlar” dedi.

‘KEDİLER İŞLERİNİ GÖRDÜKTEN SONRA KAPATIYORLAR AMA’

Bir ironik yaklaşım da esnaftan geldi. Özellikle akşamları kedilere kullanabilecekleri kumluk alan sağladıkları için yetkililere teşekkürlerini sunan esnaf “Kaldırımın bu hali kedileri çok sevindirdi. İşlerini yapıyorlar, işlerini görüyorlar. Sağolsunlar onlar yaptıktan sonra kapatıyorlar ama. Koku yapmasın diye. Kediler düşünceli ve temiz. Tozu olmasa aslında bizi de çok rahatsız etmeyecek de tozu çok” dedi.