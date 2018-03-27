Alanya'da yeşil alanlar ilaçlanıyor

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki tüm park, refüj ve yeşil alanların bitkilerde bulunan, bitkilerin gelişimini engelleyen ve formunu bozan zararlılarla mücadele ediyor. Yapılan ilaçlamalarla bitkilerin sağlıklı şekilde büyümesini sağlayan Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler, vatandaşları rahatsız etmemek için sabahın erken saatlerinde çalışmaya dikkat ediyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada “Yapılan ilaçlama çalışmalarımız şehrimizin her köşesinde tüm hızıyla sürecek. Kentteki yeşil alanların varlığını koruyup sürdürmek için çaba harcamaya devam edeceğiz” dedi.