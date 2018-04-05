Alanya'da yeşil alanlar artacak

ALANYA Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından oluşturulan, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliği ile şehirde yürütülen Eko Okullar Programı kapsamında Hacıkura İlkokulu’nda Eko Okul grubu ile bitki dikim etkinliği gerçekleştirdi. Ayrıca Alanya Belediyesi, Eko Okul Programı çalışmaları kapsamında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim törenine 20 okul ile katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

‘ÇEVRE FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK’

Orman Haftası’nın önemine ilişkin öğrenciler ile sohbet gerçekleştiren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş yaptığı açıklamada, “Çevrenin korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefiyle Eko Okullar ve Mavi Bayraklı çevreye duyarlı otellerin birlikte yürüteceği çalışmaların ilki olan bu fidan dikim etkinliği ve benzeri çevreci projelerimiz devam edecek” dedi.

