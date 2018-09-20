Alanya'da 'Yerleşik Rus' isyanı: Cam açamıyoruz

Fikri Berker PAKNA

ALANYA-Turkey sayfasıyla binlerce Rusla irtibat kuran ve onlara Alanya ile ilgili bilgiler aktaran AGC üyesi Anastasia Petrova Çetinkaya sayfasına gelen bir şikayet üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık depolama alanının olduğu bölgede incelemelerde bulunarak, tesis ve etrafındaki çöplük alanla ilgili şikayetlerde bulundu. Bölgede çöplerin oldukça fazla beklediğini, çöp yığınlarının oluştuğunu ve bunun da ciddi bir koku yaydığını ifade eden Petrova Çetinkaya, “Benim sayfama bu bölge ile ciddi eleştiriler geliyor. Burasının bu kötü görüntüsü Alanya imajına ciddi zarar veriyor. Ruslar buraları görüyor ve sanki her böyleymiş gibi anlatabiliyor. Buna bir çözüm bulunmalı” dedi. Petrova, kendisine Anna Liskovets tarafından gelen şikayet paylaşımlarında bölgenin çok koktuğunu, Bektaş halkının camlarını açmadan oturmak zorunda kaldığını, bunun çözümü için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den destek istendiğini ifade etti. Petrova ayrıca Liskovets’in bu görüntünün bir ekolojik afet olduğunu söylediğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 12:39