Alanya'da yerel yönetimler bilimle el ele verdi 

ALANYA Belediyesi öncülüğünde Alanya Hamdullah Emin Paşa ÜNİVERSİTESİ (AHEP) ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) paydaşlığında organize edilen ve 1 Kasım itibariyle başlayan Alanya Uluslar arası Yerel Yönetimler Sempozyum’u 3 Kasım'a kadar devam edecek. Yerel yönetimlerin ayrıntılı bir şekilde akademik olarak ele alınacağı sempozyuma Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci'nin yanı sıra farklı kentlerin yerel yöneticileri ve akademisyenleri katılım sağladı. Sempozyumun ilk gününde açılış oturumu protokol konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından ise çalışmaları ile başarı sağlayan akademisyenlere plaketleri takdim edildi.



‘BİLGİ BİZİM TEK SERMAYEMİZ’

Sempozyuma öncülük eden ve ev sahipliği yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, akademik verilerin ve bilgilerin ışığında üretilecek projelerin önemine dikkat çektiği konuşmasında "Sayın yerel yöneticiler, sayın rektörlerim, değerli akademisyenler hepiniz hoş geldiniz. Selçuklu'nun başkenti, Osmanlı'nın liman kenti ve Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Alanya'da ilk kez organize ettiğimiz bu sempozyum kapsamında sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Davetimizi kabul ederek, bu güzel sonbahar mevsiminde burada olmanız bizleri onurlandırdı. Selçuklu'ya başkentlik yapan Alanya, gerek Osmanlı döneminde gerekse de Cumhuriyet döneminde, geçmişten günümüze önemli bir yere sahip olmuştur. 90'lı yıllarda gelişen turizmle birlikte günümüzde ülkenin en büyük ilçesi olan Alanya il olmayı çoktan hak etmiştir. 4,5 yıldır üretken bir belediyecilik anlayışı ile birlikte Alanya adına hizmetlerimiz devam etmektedir. Göreve geldiğimiz dünden bu yana eğitime her zaman önem verdik, vermeye de devam ediyoruz. Üniversitelerimizin gelişmesi için de Alanya Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Zira bilimsel düşünme alışkanlığının gelişmesinin kentin gelişmesi demek olduğunu iyi biliyoruz. Akademik Araştırma Merkezi de bu bilinçle kurduğumuz ve sizlere istişareler yapabileceğimiz bir platformdur. Siz değerli akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak bizler için büyük önem arz etmektedir. Ben bir taşra siyasetçisi olabilirim lakin metropol bir şehir taşra politikalarıyla yönetilmez bunun bilincindeyim. Bilimsel veriler ve bilgi bizim için en büyük güçtür. Bizim tek sermayemizdir. Bu anlamda akademisyenlerimiz çok kıymetlidir. Ve öncülük ettiğimiz bu sempozyum da son derece büyük bir önem arz etmektedir. Alanya Belediyesi'nin atacağı adımlarda bilimsel olarak düşünceleriniz bizlere ışık olacaktır. Burada konuşulacak olan konular dahilinde sizler bilimsel veriler ışığında bizlere yol göstereceksiniz. Değerli hocalarıma ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

‘KENTLERE IŞIK TUTULACAK’

Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Öğr. Grv. Mehmet Mecek "Alanya Belediyesi, ALKÜ ve Alanya HEP Üniversitesi olarak bu yıl birincisini düzenlediğimiz bu sempozyumun, iki yılda bir aralıklarla devam ettirilerek gelenekselleşmesini umuyoruz. Ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası çapta düzenlemiş olduğumuz sempozyum kapsamında 8 ülkeden doğrudan katılım gerçekleştiren 82 üniversite, 260 akademisyen var. 182 oturum kapsamında konuşulacak konuların ile bilim önderliğinde literatüre katkı sağlaması ve yerel yönetimlere, kentlere ışık tutması en büyük isteğimiz ve dileğimizdir” şeklinde konuştu.



‘DENİZ, KUM, GÜNEŞ ÜÇGENİNDEN ÇIKILMALI’

Mecek’in ardından kürsüde yerini alan ALKÜ Rektör Yardımcısı Hasan Güneş ise “Öncelikle böylesi bir organizasyonda Alanya Belediyesi’ne öncülük ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Turizm dediğimiz vakit deniz, güneş ve kum üçgeninde sıkışıp kalan bir Alanya var. Elbette ki sahillerimizin güzelliği ve eşsizliği, marka değeri tartışılamaz. Lakin doyuma ulaştığını söylemek mümkün. Alanya spor turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi ve kongre turizminde de marka bir kent olmalıdır. Kenti deniz, kum, güneş üçgeninden kurtararak başka alanlarda da aktifleştirmek çok önemli. Son bir ayda 5 kongre birden gerçekleştirdik. Bundan sonra kongre turizminde de Alanya’mızı ön sıralara taşımak adına çalışmalarımız devam etmektedir. Alanya’nın kongre turizmi adına ciddi imkanları var. Alanya her alanda önemli bir potansiyele sahip. Değerlendirmek bizim elimizde” dedi.



‘YEREL YÖNETİMLERİN UYUMLU ÇALIŞMALARI KENTİ GELİŞTİRİR’

Hasan Güneş’in ardından kürsüde Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner yerini aldı ve konuşmasında şu aktarımlarda bulundu: “Sayın başkanımızın öncülüğünde düzenlenen bu sempozyuma hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Aramızda pek çok yerel yönetici var, mahalli ve yerel sosyal toplum kuruluşlarının yöneticileri bulunmakta. Yanı sıra akademik anlamda hepsi birbirinden değerli bilim insanları yanımızda. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışının geliştiği şu günlerde yerel yönetimler daha büyük bir önem kazanmaktadır. Yerel yönetimlerin kentin dinamikleri ile uyum içerisinde çalışmalarını yürütmelerinin, el ele vermelerinin kenti geliştireceğini düşünüyorum. Kentin dinamiklerinin çalışmalarını uyum içerisinde yürüttüğü kentlerde büyük gelişmeler yaşanıyor. Ben bunu Gaziantep’te bulunduğum yıllarda gördüm. Alanya da bunun bir örneğini vermeye çalışıyor. Bu anlamda önemli bir ilçe. Bu kongrede çok çeşitli konular ele alınacak ve kente çok şey kazandıracak. Gelenekselleşmesini diliyor ve katılım sağlayan herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 15:16