Alanya'da yeni çevre yolunda arbede!

YAPIM aşamasında olduğu gibi hizmete açılmasının ardından da Alanya halkının eleştiri oklarını üstünden atamayan Yeni Çevreyolu'nda bugün farklı bir gelişme yaşandı. Üst üste kazaların yaşandığı, geçtiğimiz günlerde de 9 yaşındaki bir çocuğun karşıdan karşıya geçmek isterken çarpılarak yoğun bakıma kaldırıldığı yolda duyarlı bir grup vatandaş protesto yaptı. Hacıbaba Mezarlığı önünde toplanan ve yola acilen alt veya üst geçit yapılması gerektiğini belirterek yolu kapatan gruba polis müdahele etti. Kısa süreli arbedelerin yaşandığı bölgede trafik akışı durdu. Gösteri yapan vatandaşları sakinleştiren polis ekipleri yolu tek şeritli olarak trafiğe açtı.

Diğer yandan dün Yeni Alanya Gazetesi dijital imza paltformu Change.org üzerinden yeni açılan çevre yolunda yaşanan kazaların önlenmesi için imza kampanyası başlattı

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