Alanya'da yaz Gündoğmuş'ta kar

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’u 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yaylası yolunda boyu 5 metreyi bulan karlı yolları açarak Yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor. Yaz ve kış manzaraları Antalya’da eş zamanlı yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hem sahillerde hem de yaylalarda çalışmalarına devam ediyor. 2000 rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen Yaylası’nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Büyükşehir Belediyesi açıyor. Ekipler, Gündoğmuş’ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Söbüçimen Yaylası yolunu açmak için çalışma yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin İlçelerden Sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları Gündoğmuş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gülen ile birlikte inceledi. Söbüçimen Yaylası yolunun önemine değinen Akdemir, “Söbüçimen Yaylası yolunda Nisan ayının sonunda olmamıza rağmen yer yer 5 metreyi bulan kar var. Antalya merkezde bulunan çoğu vatandaşımız bunu bilmez. Çünkü Antalya’ya bahar geldi ve yaz havası var. Büyükşehir olarak merkezde ne varsa kırsalda da olsun istiyoruz ve ona göre çalışıyoruz” dedi.