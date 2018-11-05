Alanya'da yaylalarda talan iddiası

TÜRKİYE genelinde başlatılan "İmar Barışı" ile 31 Aralık 2017'den önce yapılan kaçak yapılara af getirilmesine yönelik düzenlemeyi fırsat bilenlerin, Alanya yaylalarında harıl harıl kaçak ev yaptıkları ortaya çıktı.

Alanya yaylalarının adeta şantiyeye döndüğü belirtilirken, yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlarda yeni kaçak inşaatların yükseldiği öğrenildi.

Türkiye genelinde Jandarma, Milli Parklar ve belediye ekiplerinin tutanak tuttuğu kaçak yapılar için Valilikler de harekete geçmiş durumda. Ancak Alanya yaylalarındaki yapılaşmaya ilişkin neler yapıldığı şimdilik merak konusu. Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'ne bağlı Tokar Yaylası'nın da şantiyeye dönüştüğü, kısa sürede devlete ait arazilere çok sayıda kaçak ev yapıldığı belirtiliyor.

'SUÇ İŞLİYORLAR'

Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi, şehir plancısı Erkan Demirci, Alanya yaylalarındaki kaçak yapılaşmaya ilişkin Yeni Alanya'nın soruları üzerine "Af, 31 Aralık 2017 öncesinde yapılan binaları kapsıyor. Yeni yapılan binalar af kapsamına girmez.

İki alternatif var. Birincisi muhtemelen insanlar yanlış yönlendiriliyor. İkincisi yalan beyan riskini göze alıp, bile bile yapıyorlar. Tespit durumunda bu inşaatlara yatırdıkları paralar yanacağı gibi, haklarında suç duyurusunda da bulunulacak" dedi.

'ŞİKAYET GELMEDİ'

Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel ise "Bizlere bu konuya ilişkin herhangi bir şikayet gelmiş değil. Kaçak yapılaşmaya yönelik almış olduğumuz herhangi bir ihbar yok. Geçmişte yapılan kaçak yapılara ilişkin bir af geldi bildiğiniz üzere. Lakin imar barışının ardından yeni yapılan herhangi bir yapı ben duymadım. Herhangi bir muhtardan da buna ilişkin bir şikayet almadım" ifadelerini kullandı.