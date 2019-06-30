Alanya'da yaylalara kaymak gibi yol

BATIDA Söbüçimen Yaylası, Doğuda Koşdavut yaylalarının yollarını ilk defa asfaltla buluşturan Alanya Belediyesi, yayla yollarında yağmur suyu drenajından vatandaşların tarlalarını sulamak için kullandığı sulama hatlarını da muntazam hale getirdi. Vatandaşların tüm yaylalarda yapılan hizmetler için teşekkür ettiği Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’yı yaylaları ile bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek, "Yayla kültürü Alanya’mızın ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle yayla yollarımızı kalıcı hale getirirken, bakım ve onarımını da ihmal etmiyoruz. Şu an Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz İshaklı, Başyayla ve Göremece Yaylası yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile yayla yollarını kullanabilirler" dedi.