Alanya'da yaylalara kar yağdı! Vatandaşlar mahsur kaldı

Alanya'da yaylalarında dün gece etkili olan kar yağışında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Alanya'da yaylalara kar yağdı! Vatandaşlar mahsur kaldı
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ALANYA'NIN yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Çamlıca ve Cindi Yaylasında etkili olan kar yağışının ardından mahsur kalan vatandaşlar Alanya Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine Kırsal Hizmetler Sarımut Şantiyesi ekipleri Çamlıca Yaylası’nda vatandaşlara ulaştı. Karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerce kurtarılarak geri dönüşleri sağlandı. Aynı şekilde Cindi Yaylasında mahsur kalan yaylacılar için yola çıkan ekipler Yaylacılar ile beraberindeki 250 küçükbaş hayvanında geri dönüşünü sağladı. 

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