Alanya'da yayla yolları sezona hazır

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kış döneminde bozulan yollarda genel bir çalışma başlattı. Müdürlüğünü İlyas Şirin’in sürdürdüğü Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı ekipler, Alanya’nın doğu, batı ve kuzeyindeki mahallelerin grup yollarında yama ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Süleymanlar, Türktaş ve Aliefendi Mahallesi’nin yollarındaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, şu sıralar Çamlıca Mahallesi’nde çalışıyor. Belirlenen program dahilinde yolları bozuk olan mahallelerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir yandan mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan aşırı yağışlar sonrası, bozulan ve çukurlar meydana gelen yayla yollarında da çalışmalarını sürdürüyor. Çayarası ve Kadıyakası bölgelerindeki yaylaların bozulan yollarında bakım onarım ve şarampol temizlikleri gerçekleştiriliyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte yayla göçlerinin hızlanması bekleniyor. Vatandaşların yayla göçleri başlamadan yolların hazırlanması planlanıyor.