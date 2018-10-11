Alanya'da yayla yolları asfaltlanıyor

ÖZELİKLE Alanya ve Gazipaşa halkının yıllardır özlemini çektiği yayla yollarında asfaltlama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaylalardaki hava koşullarına ve nem oranına göre asfalt emülsiyonu ile çift kat olarak atılan asfaltın uzun ömürlü bir çalışma olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Doğu ve batı mahallelerinde vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda taahhüt ettiğimiz gibi Ekim ayı içerisinde 50 kilometre olarak ihale ettiğimiz asfalt çalışmasını tamamlayacağız. Şu an ekiplerimiziz Koşdavut yolunda çalışıyor. Bilindiği gibi bu bölge Gazipaşa’dan Alanya ve Gündoğmuş’a kadar yerli halkın yoğun olarak kullandığı bir yayla. Bu güne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün her zaman fazlasını yerine getirdik. Yaylalarımız kaymak gibi yola kavuştu. Bundan sonrada vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden yayla yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.