Alanya'da yayalara öncelik uygulaması

Mehmet AL

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekiplerince yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde araçlar durdurularak, sürücülere bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla 81 ile genelge gönderdi ve ülke genelinde aynı anda uygulamanın başlamasını istedi. Bu kapsamda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Mahmutlar mahallesindeki en yoğun 2 yaya geçidi olan kavşağa pankart asarken, Jandarma Timleri

Mahmutlar, Oba, Avsallar, İncekum Mahallelerinde 6 farkı noktasındaki okul önlerindeki yaya geçitlerinde uygulama başlattı. Uygulamaya 15 Trafik, 12 asayiş personeli olmak üzere ekip, 27 Jandarma personeli katılırken öğrenciler ve vatandaşların yaya geçidinden geçmesi teşvik edildi. Ekipler, yoldan geçen araçlar da durdurularak bilgilendirildi ve projenin önemini anlatan 550 adet broşür dağıttı. Trafik Jandarma ekipleri uygulama sonucunda yaya yoluna park ve duraklama yapan 25 araca 2 Bin 700 TL para cezası uygulanırken. vatandaşlar ve öğrenciler, yapılan bu uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek,Jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma Trafik Timlerince uygulamanın sıklıkla süreceğini kaydetti.