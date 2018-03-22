Alanya'da 'Yaşlılar Haftası' kutlandı

ALANYA Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ile huzurevi sakinleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte sahneye çıkan huzurevi sakinleri şiir okuyarak, kanun eşliğinde şarkılar söyledi. Programın ardından katılımcılar kokteyl eşliğinde huzurevi sakinlerinin el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan sergiyi gezdiler. Sergi, 24 Mart Cumartesi günü de dahil ziyarete açık olacak.

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