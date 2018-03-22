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Alanya'da 'Yaşlılar Haftası' kutlandı

Alanya Huzurevi Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle eğlenceli bir etkinlik düzenlendi

Alanya'da 'Yaşlılar Haftası' kutlandı

Alanya Huzurevi Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle eğlenceli bir etkinlik düzenlendi

22 Mart 2018 Perşembe 23:35
Alanya'da 'Yaşlılar Haftası' kutlandı
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ALANYA Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ile huzurevi sakinleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte sahneye çıkan huzurevi sakinleri şiir okuyarak, kanun eşliğinde şarkılar söyledi. Programın ardından katılımcılar kokteyl eşliğinde huzurevi sakinlerinin el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan sergiyi gezdiler. Sergi, 24 Mart Cumartesi günü de dahil ziyarete açık olacak. 

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Alanya Huzurevi Müdürlüğü18-24 Mart Yaşlılar Haftası
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