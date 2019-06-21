Alanya'da yaşayan siyam ikizleri bir yaşında

ALANYA'DA, ev kadını Fatma (33) ile turizm işiyle uğraşan eşi Ömer Evrensel'in (44) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi. Evrensel ailesinin Derman ve Yiğit isimlerini verdikleri siyam ikizleri, dün bir yaşını doldurdu. Siyam ikizleri, emeklemeye başladı, ayağa kalkmaya çalışıyor. Biri ağlarken diğeri gülen, kafaları farklı yöne baktığı için aynı anda aynı noktaya bakamayan ikizler, babaları Ömer Evrensel'in hamaktan yaptığı özel beşikte uyuyor. Evrensel ailesi, yaşları büyüdükçe bakımları zorlaşan ve artık birbirlerine istemeden de olsa zarar vermeye başlayan kafadan yapışık siyam ikizlerinin bir an önce ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini hayal ediyor. Çok hareketli oldukları için günün her saati ikizleriyle ilgilenen, sürekli yönlerini değiştirerek oynatmaya çalışan, ağladıklarında birini sırtına diğerini kucağına almaya çalışan anne Fatma Evrensel, oğlu 13 yaşındaki Kürşat'ın da yardımıyla bebeklerin bakımını gerçekleştiriyor.

'TEK SIKINTIMIZ AMELİYAT'

Diş çıkarma evresine giren, beyinleri ayrı, ancak ana toplardamarı aynı olan ikizlerinin ilk doğum gününü kutlama sevincini yaşayan Fatma Evrensel, oğlu Kürşat'ın en büyük yardımcısı olduğunu söyledi. Yiğit ve Derman'ın hareketlendikçe bakımlarının zorlaştığını kaydeden anne Fatma Evrensel, çocuklarının özel durumuna göre eşiyle evlerinde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bebeklerin emeklemeye başladığını belirten Fatma Evrensel, "Son durumları şükür çok iyi, bir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız ameliyat. Ameliyatımızı halledersek çok daha iyi olacağız. Başarılı bir ameliyat için bekliyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de böyle bir ameliyat yapılmamış, yok. Bu nedenle yurt dışını araştırdık. Bu tür ameliyatlar yapan yerler var. Şimdilik bekliyoruz" dedi.

'ZOR GÜNLER BEKLİYOR'

Bebeklerin büyüdüğünü anlatan anne Evrensel, “Diş çıkarıyorlar. Hareketlerimizi arttı. Yerlerinde durmuyorlar. Yiğit biraz daha hareketli. Biraz zor oluyor, bayağı zor günler bizi bekliyor. Bu süreçte bizimle ilgilenenlere teşekkür ediyoruz. Durumlarında bir sıkıntı yok, sadece kafaları yapışık. Bu bir yıl bizim için hiç kolay olmadı. Bakımları olsun, ilgisi olsun, yalnız bırakamıyorsun. Sürekli ilgi istiyorlar ve yalnız kalamıyorlar. Zor bir süreç yaşadık ve daha da zor günler bizi bekliyor" diye konuştu.