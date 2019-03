Alanya'da yaşayan 50 yaşındaki Mutlu bisiklette şampiyon oldu

MUTLU, Konya’da özel bir şirketten emekli olduktan sonra Alanya’ya yerleşti. Burada emekliliğini yaşayan Mutlu, kendisine hedef belirlediği ‘Arabadan in, bisiklete bin’ sloganıyla gençlere taş çıkarttı. Sağlıklı yaşamanın yollarını seçen Mutlu, günlük hayatında bisikleti kullanmayı ihmal etmezken, son olarak Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminin 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya Powered by Akra yarışına da katılarak 2 madalyanın sahibi oldu.

50 yaşından sonra tekrar bisiklete bindiğini aktaran Olcay Mutlu, "Önce katılayım mı, katılmayalım mı arasında tereddütte kaldım ve sonrasında yarışmaya katıldım. Çünkü bisiklet kullanıyorum ama bir de yarışlara katılarak o heyecanı yaşamak istedim. Yarışmaya katıldım ve kategorimde 61 kilometre pedal çevirdim. Çok güzel bir yarış oldu, birincilik madalyasının sahibi oldum” dedi.

Herkesin bisiklete binmesini tavsiye eden Mutlu, ‘Arabadan in, bisiklete bin’ diyerek herkesi bisiklete binmeye davet etti. Mutlu, ”Ben yarışmaya katılım göstermek için kayıt yaptırdım ama ilk önce biraz umutsuzluğu kapıldım. Öncesinde biraz çalışma yaptım. Tabii çalışma yaptığım sırada da profesyonelleri gördüm. Onları görünce biraz korktum açıkçası, kendi kendime ben bu yarışta nasıl yapacağım dedim. Hatta bir ara vazgeçer gibi oldum. Sonra korkumu yenerek yarışa girdim ve kazandım. Ben herkes için bu sloganı söylüyorum. Arabadan in, bisiklete bin, şehrimiz egzoz kokmasın, kadın parfümü koksun” diye konuştu.

Bisiklet kullanmanın zorluklarında da bahseden Mutlu, şunları söyledi:

"Bisiklet kullanmanın biraz zorlukları var. Mesela Alanya’da kaldırımda bisiklet sürdüğümde yayalar kızıyor. Aşağıya in, burası bisiklet yolu değil diyorlar. Şehrin birkaç bölgesinde bisiklet yolu var ama bu yollar da motorlu araçlar tarafından işgal ediliyor. Trafiğe indiğimizde ise araçlar bizi yok sayıyor. Ben bu konulara çok üzülüyorum ve tek isteğim lütfen bize yardımcı olsunlar. Çünkü bizim kaportamız vücudumuz" şeklinde konuştu.

