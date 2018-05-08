Alanya'da yasak yerde park eden tur minibüsü şoförleri gazeteciyle tartıştı

GÖRÜNTÜ alan gazetecinin yasak olmasına ve yol kenarında dubalar olmasına rağmen neden park ettiklerini sorduğu minibüs şoförü, "Git jandarmayı ara, artistlik yapma, şirket bize burda bekleyin dedi" diyerek tepki gösterdi. Gazetecinin yolu kapatmaya hakları olmadığını söylemesi üzerine şoförlerden biri ortamı yumuşatmaya çalışırken diğeri gazetecinin yanına gelerek, "Neresinden geçemiyorsun, buradan çöp kamyonu geçiyor" deyip yaptıklarını haklı çıkarmaya çalıştı. Zaman zaman gerginleşen ortamda çekim yapan gazetecinin "Yol şirketin değil, şirket karar veremez bu yol milletin, vatandaşın" demesi üzerine minibüs şoförü, hakaret etmeye başladı. Tartışmanın ardından şoför, gazeteciye söylenerek yaya olarak uzaklaştı.