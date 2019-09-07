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Alanya'da yasak olan havai fişekler patlamaya devam etti

KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in gündeme getirdiği ve geçtiğimiz günlerde valilik tarafından yasak getirilen havai fişekler dün akşam saatlerinde tekrar patlatıldı

GÜNCEL 06.09.2019, 22:32 07.09.2019, 10:56
Alanya'da yasak olan havai fişekler patlamaya devam etti
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KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in gündeme getirdiği ve Antalya Valiliği tarafından Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen talimatla yasaklanan havai fişekler dün akşam saatlerinde Alanya semalarında tekrar patlatıldı. Yalı taksi civarında patlayan havai fişeklerin yasak olmasına rağmen atılması dikkat çekti.

#havai fişekler #Alanya
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