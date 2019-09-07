Alanya'da yasak olan havai fişekler patlamaya devam etti

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in gündeme getirdiği ve Antalya Valiliği tarafından Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen talimatla yasaklanan havai fişekler dün akşam saatlerinde Alanya semalarında tekrar patlatıldı. Yalı taksi civarında patlayan havai fişeklerin yasak olmasına rağmen atılması dikkat çekti.