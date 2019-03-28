Alanya'da yaş koza üretimi arttı

TÜRKİYE'DE 1500 yıllık geçmişiyle hem ekonomik hem de kültürel değere sahip yaş koza üretimi, arazilerin diğer tarım dallarına elverişli olmadığı yörelerde, gelir kaynakları kısıtlı ailelerce küçük ölçekte yapılıyor. Çok fazla yatırım gerektirmeyen, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi ve tarımsal gelirin daha dengeli dağılmasında önemli derecede etkili tarım faaliyeti olan yaş koza üretimi, 50 ilde yapılmasına rağmen üretimin yüzde 96'sı Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İzmir, Muğla ve Sakarya'da gerçekleştiriliyor.

500 BİN AİLEYE İSTİHDAM OLANAĞI

Türkiye'de üretilen ham ipeğin tamamına yakını ipek halı dokumacılığında, bir bölümü de giyim-kuşam, ev eşyaları, nakış- dikiş, ameliyat ipliği olmak üzere iç piyasada tüketiliyor. İpek böcekçiliği sektöründe yaş koza üretiminden ipek halı pazarlamasına yaklaşık 500 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor. İpek böceği yetiştiriciliği, 2006 yılından İtibaren 'Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname' kapsamında bakanlık tarafından ürün bazında destekleniyor.

ALANYA'DA 230 AİLE YAPIYOR

Geçen yıl Antalya'daki 285 üreticiye, 485,5 kutu ipek böceği tohumu ücretsiz dağıtıldı. Üretilen 13 bin 64 kilo yaş koza için 653 bin 200 TL destekleme ödemesi yapıldı. Alanya'da 230 aileye 381,5 kutu tohum verilirken, destekleme için de 523 bin 550 TL ödendi. Alanya'da, 2018 yılında 10 bin 471 kilo yaş koza üretimi gerçekleştirildi.

GAZİPAŞA, KEPEZ, KONYAALTI VE MANAVGAT'TA DA ÜRETİLDİ

Gazipaşa'da 79 kutu tohum dağıtılan 49 aile, 2 bin 422,5 kilo yaş koza üretimi yaparken, bu ailelere 121 bin 125 TL destekleme ödemesi yapıldı. Kepez'de de 1 aileye 3 kutu tohum ve 300 TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Üretilen yaş koza ise 6 kilo olarak açıklandı. Konyaaltı'nda 2 aileye 8 kutu tohum verilirken, 31 kilo yaş koza üretildi ve 1550 TL ödeme gerçekleştirildi. Manavgat ilçesinde de 3 aileye 14 kutu tohum verilirken, üretilen 133,5 kilo yaş koza üretimi için 6 bin 675 TL ödeme yapıldı.