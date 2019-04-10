Alanya'da yarım asırlık siyasi çınar

1975 yılının 6. ayından itibaren Cikcilli Mahallesi’nde muhtar olarak siyaset sahnesine giriş yapan Ertekin, 25 yıl yani 5 dönem üst üste muhtarlık yaptıktan sonra Cikcilli Mahallesi’nin belediye olmasıyla 2 dönem de belediye başkanlığı yaptı. Daha sonra 2014 yılında Alanya Belediye Meclisi’nin üyesi olarak siyasi hayatına devam eden Ertekin, siyasi hayatında toplamda 10 mazbatanın birden sahibi oldu. Ertekin, geçmişten günümüze kadar uzanan siyaset ve hizmet serüvenini Dim TV’ye anlattı.

Alanya’nın belli bir imar planının olmadığını belirten Ertekin, “Her gelen belediye başkanı kente kendinden bir şeyler katmaya çalıştı fakat sağlıklı bir düzen olmuş olsa daha iyi olurdu” diyerek Alanya’nın geçmişini ve bugününü değerlendirdi.

Ertekin, Alanya’nın il olma umuduyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özellikle İstanbul’da olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan siyasi krizlere de değinen Kerim Ertekin, “Bir oy bile olsa kazanan başkana hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Alanya Belediye Meclisi’nin en deneyimli üyesi konumunda bulunan Ertekin, yeni dönemde belediye meclis üyesi olan genç isimlere de bazı tavsiyelerde bulundu.