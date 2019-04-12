Alanya'da yargı mensupları kan verdi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı kan bağışı kampanyası düzenledi. Alanya Adliye Sarayı içinde gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda gönüllü destek verdi

Alanya'da yargı mensupları kan verdi
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kızılay işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına yargı mensupları, adliye çalışanları ve polis memurları ile vatandaşlar destek verdi. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, dün mesai bitimine kadar süren bağış kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti. 
 

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