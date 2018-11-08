Alanya'da yangını öğrendiler

Oba Mahallesi'ndeki Oba Kız Öğrenci Yurdu'nda Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi

Alanya'da yangını öğrendiler
banner404

ALANYA İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis personelleri iş birliğinde yapılan tatbikatta yurt personeli ve öğrenciler bilinçlendirildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilere iş hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri anlattıktan sonra soruları cevapladı. Teorik eğitimin sonunda itfaiye ekipleri öğrencilere yangın merdiveninden binanın nasıl tahliye edilmesi gerektiğini, nerede toplanılması gerektiğini gösterdi. Çıkarılan kontrollü yangına nasıl müdahale edileceği yurt personeli ve öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkdoğan Demirtaş'ta vatandaşla buluştu
Türkdoğan Demirtaş'ta vatandaşla buluştu
  1. POLİTİKA

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479