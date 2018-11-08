Alanya'da yangını öğrendiler

ALANYA İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis personelleri iş birliğinde yapılan tatbikatta yurt personeli ve öğrenciler bilinçlendirildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilere iş hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri anlattıktan sonra soruları cevapladı. Teorik eğitimin sonunda itfaiye ekipleri öğrencilere yangın merdiveninden binanın nasıl tahliye edilmesi gerektiğini, nerede toplanılması gerektiğini gösterdi. Çıkarılan kontrollü yangına nasıl müdahale edileceği yurt personeli ve öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.