Alanya'da yağmurlu havada deniz keyfi

HAVA sıcaklığı 23 ve deniz suyu sıcaklığı 22 derece ölçüldüğü ilçede sabah saatlerinden başlayan ve ara ara devam eden sağanak yağmur tatilcileri deniz keyfinden vazgeçiremedi. Aniden başlayan yağmur ve rüzgar nedeniyle bazı turistler otellerine dönerken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı. İlçe genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslandı.
Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın pazartesi gününe kadar devam edeceği, ardından yerini bulutlu havaya bırakacağını bildirdi.
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