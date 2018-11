Alanya'da yağmur sonrası çöp rezaleti  

Ceren ŞAHİN

DÜNYADAKİ yıllık plastik üretimi 1950’lerden bu yana 322 milyon tona ulaşmış durumda. Yapılan bilimsel çalışmalar, sadece bir yılda bile kıyı ülkelerinde 275 milyon ton plastik atık çıkarılıp bunun 5 ile 13 milyon tonunun şu veya bu şekilde denizde biriktiğini ortaya koyuyor. Ülkemizin de bu konuda ciddi sorunları bulunuyor. Türkiye’de yılda toplam 8 milyon 612 bin ton plastik tüketiliyor. Yanı sıra 1 milyon 800 bin ton plastik ambalaj piyasaya sürülüyor ve bunun sadece 384 bin tonu toplanabiliyor. Bu plastikler topraklarımızda, derelerimizde, denizlerimizde birikiyor ve sağlığımızı tehdit ediyor, ekosisteme zarar veriyor.

YAKLAŞIK 149 BİN TON ÇÖPÜN

YÜZDE 15’İ AYRIŞTIRILIYOR

Alanya’da ise 2017 yılında 148 bin 800 ton çöp toplanırken, 22 bin 800 tonu için geri dönüşüm uygulandı. Geri dönüşümü yapılan malzemelerin 5 bin 590 tonunu plastik atıklar oluştururken, 5 bin 640 tonunu kağıt-karton grubu, 2 bin 382 tonunu metal, bin 500 tonunu cam ve 7 bin 668 tonunu ise karışık malzemeler oluşturdu. Yüzde olarak hesaplandığında ise Alanya’da 2017 yılında toplanan çöp miktarının yüzde 15’i ayrıştırılarak geri dönüşüm sağlandı.

DENİZ YÜZÜMÜZE TÜKÜRÜYOR

Dünyada suda yüzen plastik miktarı 7 bin ile 270 bin ton arasında değişiyor. Yaz mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde yağan ilk yağmurların ardından denizin yüzümüze tükürdüğü çöpler gelinen son noktayı da acı bir şekilde ortaya koyuyor. Alanya'nın dünyaca ünlü plajları da iki gündür kenti etkisi altına alan sağanak yağmurların ve esen lodosun ardından çöplere teslim oldu. Yaşanan kirliliğin boyutları pes dedirtirken, belediye binasının arkasında yer alan Galip Dere Plajı’ndan başlayan yığınlara neden müdahale edilmediği ise tam bir muamma. Yanı sıra Alanya sahillerinde her yıl yaşanan çöplere teslim bu manzaralar, ekolojik sistemi olduğu kadar kent imajını da lekeliyor.

‘HER DALGA KUMUN ALTINA BİR ŞEYLER GÖMER’

Çevreci kimliği ile tanınan Yeni Alanya Yazarı, Diş Hekimi Feyzi Açıkalın, Alanya sahillerinin her yıl bu tip manzaralara sahne olduğuna dikkat çekerek “Bildiğiniz gibi Alanya’nın sezonu olarak tariflenen bir kavram söz konusu. Aralık ayını karşılamaya hazırlandığımız, kasımın bu son günlerinde, deniz, yaz boyu biriktirmiş olduğu kirliliği bir şekilde yüzümüze kusuyor. Bu şekilde ifade etmek en doğru olanı sanıyorum. Önceki gece lodos vardı ve lodos Alanya’nın hakim rüzgarı. Lodos denizde ne kadar atık varsa bize geri getirdi aslında. Doğaya ait olmayan plastik kökenli atıklar, denizlere çoğunlukla akarsular yoluyla karışıyor. Akarsu yataklarının revize ediliyor olması her ne kadar iyi bir şeymiş gibi gösterilse de, ıslah sonucu tutunamayan çöplerin de doğrudan denize karışmasına sebep oluyor. Peki, bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Islah çalışmaları yapılan akarsu ve dere yataklarının denizle buluştuğu bölgelerde menfezler ve setler kurarak, çöplerin denize karışmadan tutulması ve düzenli olarak temizlenmesi, toplanması gerekmektedir. Alanya’nın betona dayalı gelişme modeli de denizde yaşanan renk değişimlerini de beraberinde getiriyor. Bunun dışında en verimli topraklarımız denize sürükleniyor. Bunun bir çaresi yok maalesef. İnşaatları durdurmanın bir yolu sanıyorum ki yok. Lakin yerel otoritenin yapabileceği bir şey var, o da şu; deniz kenarında kumsal boyunca düzenli olarak temizlik çalışmaları yapılacak. ‘Bütün kış boyu nasıl olsa dalgalar olacak ve bu manzaralar hep yaşanacak’ denilmeksizin, çalışmaların hız kesmeden devam etmesi şart. Her dalga kumun altına bir şeyler gömer. Bu noktada plastikler çok tehlikeli. Dolayısıyla ders alarak yerel otoritenin elini çabuk tutarak bu temizliği yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ASAT YETERSİZ KALIYOR,

BAKIMLARI YAPILMIYOR’

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Erkan Demirci de, dere yataklarının bakımsız olduğunu ifade ederek “Doğal işleyiş gereği bu mevsimde deniz biriktirdiklerini kusuyor. Maalesef ki, denizin kustuğu bu birikintilerin arasında plastik atıklar ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Doğal atıklar için bir sorun söz konusu değil. Lakin plastik atıklar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Akarsu ve dere yataklarının, henüz kuruyken, kış dönemi öncesinde bakımının ve temizliğinin yapılması gerekiyor. Yağmur suyu drenaj kanallarının ve dere yataklarının düzenli olarak temizliklerinin yapılmaması bu tip manzaralara sebep oluyor. ASAT yetersiz kalıyor. Bakımları yapılmıyor. Kış gelmeden evvel yapılmış olsa denize ulaşan atıkların miktarında büyük ölçüde azalma olur ve bu tip manzaralar ortaya çıkmaz” şeklinde konuştu.

ALANYA’DA ÖDÜLLÜ TESİS ÇÜRÜYOR

Sahillere vuran plastik atıkların yoğunluğu ise gözleri, geri dönüşüm ve ayrıştırma üzerine Alanya’da yürütülen çalışmalara çevirdi. Konuya ilişkin 2007 yılında Mahmutseydi yakınlarındaki Yumru mevkiinde yapımına başlanan ve 2008 yılında tamamlanarak hizmete açılan katı atık bertaraf tesisi çürümeye yüz tutmuş durumda. Vaktiyle Alanya Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’de ödül alan tesisin, uygulamaya konan büyükşehir yasasıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin idaresine geçtiği öğrenilirken, tesisin şu an işlerliği bulunmamakta.

Dönemin belediye başkanı Hasan Sipahioğlu tesise ilişkin "Ödüllü bir projeydi. Hizmete girdiği dönemde Başbakanlık tarafından ödüle layık görülmüştü. Alanya Belediyesi tarafından bizzat yapılan ayrıştırma tesisi şu an bildiğim kadarıyla işler vaziyette değil" ifadelerini kullandı. Alanya’nın çöpleri şu anda Oba ve Kestel mahallelerinde bulunan Alanya Geri Dönüşüm ve Zortaş Geri Dönüşüm tesislerinde ayrıştırılıyor.

HANGİ ÇÖP DOĞADA KAÇ YILDA ÇÖZÜNÜR?

• Misina : 600 yıl

• Plastik şişe : 450 yıl

• Çocuk bezi : 450 yıl

• Ayakkabı tabanı: 50-80 yıl

• Naylon kumaş : 30-40 yıl

• Plastik poşet : 10-20 yıl

2017 YILI ALANYA ÇÖP VERİLERİ (Ton)

Çöp miktarı : 148 bin 440

Geri dönüşüm : 22 bin 800

Plastik : 5 bin 590

Kağıt-karton : 5 bin 640

Metal : 2 bin 382

Cam : 1500

Karışık çöp : 7 bin 668