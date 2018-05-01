Alanya'da yağma suçundan 28 yıl hapse mahkum oldu

- Mehmet AL
'BİRDEN fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından hakkında açılan davalarda toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırılan Ferdi T., Alanya Adliyesi İlamat Masası tarafından başlatılan çalışma sonucu harekete geçen polis tarafından Atatürk Caddesi üzerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi T, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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