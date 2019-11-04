Alanya'da vizyonda geri adım: İşte bisikletlerin son hali

ALANYA'NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu döneminde Alanya'ya kazandırılan bisikletleri gündemine aldı ve atıl vaziyetteki son durumu ekranlara taşıdı. Dim TV (dimtv.tv) sordu: Trafik keşmekeşi halihazırda Alanya'nın başında bir dertken, kamu yararına sunulmuş bu hizmet neden çürümeye bırakılmaktadır?

TÜRKİYE’DE BİR İLKTİ

Alanya Belediyesi tarafından 2009 yılında hizmete sokulan şehir bisikletleri Türkiye’de bir ilki temsil etmekteydi. Belediye sınırları içerisinde, sahil şeridi ve yayaların yoğun olduğu 20 nokta tespit edilerek, istasyonlar yerleştirilmişti. Terminallerden, kentlilerin ve turistlerin faydalanması amaçlanmış ve toplam 250 bisikletten oluşan proje hizmete açılmıştı. 1 saatlik sürüşün ücretsiz, ilk 1 saatten sonra her saatin 2 TL olduğu bisiklet turlarında günlük ücret ise 10 TL idi. Bir terminalden binen sürücü, bisikleti aldığı noktaya geri getirmek zorunda kalmıyor ve 20 farklı noktadan istediği bir terminale kredi kartını okutarak bisikleti kilitleyebiliyordu. Türkiye’de bir ilk olan uygulama, Uluslararası Triatlon ve Uluslararası Dağ Bisikleti organizasyonlarının da düzenlendiği Alanya’da vatandaşlar, turistler ve çevreciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Şu an ise atıl vaziyette çürümeye yüz tutmuş durumda.