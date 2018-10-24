Alanya'da velilerin güvenlik isyanı

Alanya'nın Oba Mahallesi’nde bulunan ve bünyesinde 361 öğrenciye eğitim veren Aşağıoba Hasan Atıcı İlkokulu ve Ortaokulu’nda güvenlik zafiyeti yaşandığı iddia edildi

Alanya'da velilerin güvenlik isyanı
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- Ceren ŞAHİN 

KONUYA ilişkin velilerin ihbarı üzerine okula giden Dim TV (dimtv.tv) son durumu ekranlara taşırken, tedirgin velilerin de sesi oldu. Herhangi bir güvenlik görevlisi bulunmayan okulun giriş kapılarının tamamı açık durumda ve içeriye giren-çıkan insanlara ilişkin hiçbir denetim söz konusu değil. Çocukları adına son derece endişeli olduklarını ifade eden veliler “Sık sık gündeme gelen istismar ve şiddet vakalarını, kaçırma olaylarını düşündükçe aklımız çıkıyor. İlla bir çocuğun ölmesi mi gerek?” yorumunda bulundular.
 

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