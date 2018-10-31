Alanya'da vatandaştan tam not aldı

Toygar DİM

ÇIPLAKLI Mahallesi’nde 8 bin 945 metrekarelik yeşil alanda düzenlenen Çıplaklı Yaşam Alanı, vatandaşın oturup vakit geçirebileceği, farklı konseptlerde yeni nesil çocuk oyun grupları, engelsiz oyun grupları, özel barbekülü ve pergoleli piknik alanları ile bölge halkının ve çevre mahallerden gelen vatandaşın gözdesi oldu. İçerisinde vatandaşın yiyecek içecek temin edebilecekleri büfe de bulunan park, günün her saati yoğun bir şekilde kullanılıyor.

‘PARKLAR SOSYAL İLETİŞİMİ DE SAĞLIYOR’

Parkın Çıplaklı bölgesinde ilk ve tek olduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezi konumu ile çok kullanışlı olan yaşam alanının vatandaşların buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Başkan Yücel, “Her mahalleye kazandırdığımız parklar, vatandaşımızın hoşça vakit geçirmelerinin yanı sıra sosyal etkileşimi de sağlaması açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. Yaşam haline gelen bu parklar sadece bulunduğu bölgeye değil aynı zamanda çevre mahallelerden gelen vatandaşlarında uğrak yeri oluyor. Bu tür projeleri yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımıza hayırlı olsun” dedi.

