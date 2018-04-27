Alanya'da vatandaştan 'misyoner' tepkisi

Asiye ELİAÇIK

ALANYA halkı, Alanya'da Hıristiyanlığı yaymak için kitap ve dergi dağıtanlara tepki göstererek, bu tür faaliyetlere karşı yetkililerin önlem alması gerektiğini söylediler. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşarak fikirlerini dile getiren vatandaşlar, yüzde 90’ı Müslümanlardan oluşan bir ülkede bu tür çalışmaların yanlış olduğunu belirttiler. İşte vatandaşların gündeme bomba gibi düşen misyonerlik çalışmaları hakkındaki görüşleri:

'BU ÇALIŞMALARA İZİN VERİLMEMELİ'

ALİ İNCİ (TAKSİCİ)

En son peygamber, din, kitap geldikten sonra ondan önceki dinlerin, kitapların hükmü kalmamıştır. Evet Kuran-ı Kerim gelmeden önce İncil üzerinden ibadet yapılıyormuş. Ancak İslam dini geldikten sonra öncekilerin hiçbir hükmü yoktur. Bu şekilde misyonerlik çalışmaları yapılmaması lazım. Ülkemiz, yüzde 90'ı Müslümanlardan oluşan bir ülke. Kimin ne ibadet yaptığını bilemeyiz ama siz bir vatandaşa, 'Müslüman değilsin' derseniz tepki gösterir. Alanya'da veya başka herhangi bir yerde misyonerlik yapılmasına izin vermemek gerekiyor. Bu gibi çalışmalara polis müdahale etmeli, eğer onlar müdahale etmiyorsa vatandaş olarak biz gereğini yaparız.

'MÜSLÜMANLIK ANLATILSIN'

PAŞA ÖZKAN (TAKSİCİ)

Herkesin inancı farklı olabilir tabi ama Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Ayrıca Alanya'da bu tarz çalışmaların olduğunu duymak gerçekten üzücü. Yetkililerin bunların önüne geçmesi lazım. İnsanlara, çocuklarımıza Kuran-ı Kerim'in tanıtılması, Müslümanlık dininin doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor.

'MÜSLÜMAN AYAKLI KÜTÜPHANE OLMALI'

HAMİT PAŞAOĞLU (EMEKLİ)

Alanya'daki misyonerlik çalışmaları yeni bir konu değil. 7-8 yıldır bu tarz çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Ben bu çalışmaları uygun karşılamıyorum. Ayrıca Alanya'da 4 kilise var. Burada Alanya'nın ve Alanya gençlerinin istikbali söz konusu. Bana bu tarz farklı dinleri anlatan kaynaklar verilmeye çalışılsa saygı gösteririm ama ilgilenmem. Zaten bir Müslümanın ayaklı kütüphane olması lazım. İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u ve Kuran-ı Kerim'i bilmesi gerekiyor.

'MİLLETİ YOZLAŞTIRIYORLAR'

RAMAZAN BEDAN (EMEKLİ)

Müslümanların saflığından faydalanan Hıristiyanlar bu tarz çalışmalar yapma eğilimine giriyorlar. Bu Türklüğe, Müslümanlığa, insanlığa zarar vermek için bilinçli olarak yapılan bir şey. Şu Müslüman, bu Müslüman değil diye insanları ayırarak, milletin dengesini bozuyor ve yozlaştırıyorlar.