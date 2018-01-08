Alanya'da vatandaşların yol isyanı!

KATLI kavşak yapımı sırasında yol kenarlarında oluşturulan, kapatılmayan çukur ve tümsekler yolu kullanmak zorunda kalan yayaları zora sokuyor. Kaldırım bulunmayan yerlerde bu çukur ve tümsekleri kullanmak zorunda kalan vatandaşlar canlarını tehlikeye atıyor. “Çevreyolu üzeri boyunca açılan bu yerler ne zaman kapatılacak” diyen vatandaşlar, “İnsanlar gün boyu bu yolu kullanıyor. Survivor gibi engellerden atlayarak yürüyor” diye konuştular.
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