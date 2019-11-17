Alanya'da vatandaşın 'Kesinti' isyanı

Ramazan ÖZDEMİR

SAĞANAK yağış ve kuvvetli rüzgar sırasında enerji kesintilerine alışık olan Alanya halkı, havanın güzel olduğu zamanlarda da kesintilerin sürmesine isyan etti. Alanyalı sosyal medya kullanıcılarından bu duruma tepki yağdı.

Eczacı-Araştırmacı Murat Koçak, Facebook sayfasından takipçilerine "Ortaçağ'dan selamlar" diye seslendi. Koçak "Facebook'ta yurtiçi ve dışındaki çeşitli il ve ilçelerde, köylerde yaklaşık 5 bin arkadaşım var. Enerji kesintisinden şikayetçi Alanya dışında yaşayan tek bir arkadaşım yok. Ortaçağ'dan selamlar!" dedi.

TC Murat Gökbel adlı sosyal medya kullanıcısı "Kaymakam, oda başkanları ve STK'lar acilen bu konu ile ilgilenmeli. CK bu hizmeti veremiyor, net" dedi.

Fahretdin Yıldız adlı kullanıcı buzdolabının motoru ile su ısıtıcısı ve bulaşık makinasının kesintiler sırasında yandığını kaleme aldı. Tutku Çavuşoğlu "Her yer karanlık" derken, Nezihe Yücesan Çerkezoğlu "Yağmur yok, fırtına yok, nedir bu elektrik kesintisi anlayamadım gitti. Birileri mahsus mu yapıyor? Hava şartını anladık da bu havada ne oldu, içime bir kuşku düştü vallahi" dedi.

'UTANACAK BİRİ VAR MI?'

Atiye Kalay Murat ise, Avrupa ülkelerinde halkın elektrik kesintisinin ne olduğunu bilmediğini yazdı.

TC Murat Gökbel "Alanya'nın 6 mahallesinde elektrik kesilmiş, trafo patlamış, kurumu arıyorum, bana adresi soruyorlar" dedi. Turizmci Mustafa Kemal Canfedai "Moskova'da en son 1943 yılında elektrik kesilmiş" diye yazdı. Ahmet Altıparmak "Karanlıktan utanacak yetkili ve görevli bulunabilir mi acaba?" diye sorarken, Dumluelektrik Güç Kaynakları adlı kullanıcı "Enerji firmaları maalesef yatırım yapmıyor" dedi.

Sosyal medyada Alanya'daki enerji kesintilerine isyan böyle uzayıp giderken, vatandaş ilgililerden bir açıklama bekliyor.

'VERİLERİMİZDE SIK KESİNTİ YOK'

CK Akdeniz Elektrik yetkililerinden "Verilerimizde sık kesinti gözükmüyor" açıklaması geldi. Yeni Alanya'nın enerji kesintilerine ilişkin sorularını yanıtlayan ancak ismini vermek istemeyen CK Akdeniz Elektrik yetkilisi "Alanya’ya ciddi anlamda büyük yatırımlar yapıyoruz. Bunun en önemli faktörlerinden birisi turizm. Kesintiler arıza kaynaklı ya da bakım onarım yapmamızdan kaynaklanabiliyor. Eskiye oranla olumluya giden bir çizgimiz var. Bölgesel veya iç hatlardan kaynaklı sıkıntılar olabilir. Fakat Alanya geneline baktığımız zaman bir sıkıntı yok. Alanya geçen 5 seneye göre çok daha iyi durumda ve kesintiler geçen seneye oranla yüzde 50 azaldı. Altyapı problemi var, bu sorunlar bir günde çözülmüyor. Çok eski altyapıya sahibiz. Bu altyapıyı yavaş yavaş yeniliyoruz. Gerekli yatırımları yapıyoruz. Arıza ekiplerimiz kesintilere hızlıca müdahale edebiliyor. Bizim verilerimizde sık kesinti gözükmüyor. Fırtına ve yağmurdan kaynaklı dönemsel kesintiler olabiliyor. Gerekirse vatandaşlarımızın sorunlarını birebir çözeriz" dedi.

