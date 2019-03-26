Alanya'da vatandaşın isyanı: ‘Pazar çantamızı tam dolduramıyoruz’

PAZARDA, iklim koşullarına bağlı olarak sebze ve meyve fiyatlarının düşüşe geçtiği, domates ve salatalığın kilosonun 5 liradan satıldığı gözlendi. Pazar tezgahlarında bir dönem yüksek fiyatıyla ülke gündemine oturan patlıcanın kilosunun ise 4 liraya kadar düştüğü ifade edildi. Vatandaş bu düşüşe rağmen fiyatlardan memnun olmadığını söylerken, yerel seçimlerden sonra daha makul düşüşler beklediklerini ifade ettiler. Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv Ana Haber Bülteni'nde.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 16:24