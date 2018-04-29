Alanya'da vatandaşın 'gürültü' isyanı

ŞEKERHANE Mahallesi, Orkide Sokak'ta yapımı süren bir inşaat bölge halkının tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, pazar günleri dahil inşaatın faal olduğunu belirterek, huzurlu bir gün geçiremediklerinden dert yandılar. Vatandaşlar, belediye yetkililerine yapılan tüm şikayetlere rağmen çalışmaların durmadığını ifade ettiler.