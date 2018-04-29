Alanya'da vatandaşın 'gürültü' isyanı

ŞEKERHANE Mahallesi, Orkide Sokak'ta yapımı süren bir inşaat bölge halkının tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, pazar günleri dahil inşaatın faal olduğunu belirterek, huzurlu bir gün geçiremediklerinden dert yandılar. Vatandaşlar, belediye yetkililerine yapılan tüm şikayetlere rağmen çalışmaların durmadığını ifade ettiler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.