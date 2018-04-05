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Alanya'da vatandaşı hayrete düşüren görüntü!

Alanya'da Hacı Yusuflar Sokak'ta park halinde olan sarı renkte bir  Tofaş'ın bagajındaki motosikleti görenleri hayrete düşürdü

Alanya'da vatandaşı hayrete düşüren görüntü!

Alanya'da Hacı Yusuflar Sokak'ta park halinde olan sarı renkte bir  Tofaş'ın bagajındaki motosikleti görenleri hayrete düşürdü

05 Nisan 2018 Perşembe 16:14
Alanya'da vatandaşı hayrete düşüren görüntü!
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ÇEVRE'DE yaşayan vatandaşlar park halindeki bir aracın bagaj bölümünde daha önce hiç motosiklet görmedikleri için traji komik bir durumla karşılaştıklarını söylediler. 07EMH79 plakalı araç sahibi veya araç sürücüsünün neden böyle birşey yaptığı bilinmezken aracın bagaj bölümüne ip desteği ile bağlı olan motosikleti gören vatandaşlar hayrete düşüyorlar.

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AlanyaTOFAŞMotorsiklet
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