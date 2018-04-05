Alanya'da vatandaşı hayrete düşüren görüntü!

ÇEVRE'DE yaşayan vatandaşlar park halindeki bir aracın bagaj bölümünde daha önce hiç motosiklet görmedikleri için traji komik bir durumla karşılaştıklarını söylediler. 07EMH79 plakalı araç sahibi veya araç sürücüsünün neden böyle birşey yaptığı bilinmezken aracın bagaj bölümüne ip desteği ile bağlı olan motosikleti gören vatandaşlar hayrete düşüyorlar.
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