Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107015
ALTIN
172.092
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6557
EURO
4.9307
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor

Alanya'da vatandaş yollardan dertli

Alanya’daki yollardan dert yanan vatandaşlar, tümsekler ve bozuk yollar yüzünden araç kullanmakta zorlandıklarını belirterek yetkilileri göreve davet ettiler

Alanya'da vatandaş yollardan dertli

Alanya’daki yollardan dert yanan vatandaşlar, tümsekler ve bozuk yollar yüzünden araç kullanmakta zorlandıklarını belirterek yetkilileri göreve davet ettiler

26 Nisan 2018 Perşembe 23:29
Alanya'da vatandaş yollardan dertli
banner404

Şerife ÇOBAN

DİM TV (dimtv.tv) Alanyalılara "Şehir içindeki yollardan memnun musunuz? Varsa şikayetleriniz nelerdir?" diye sordu. İşte vatandaşın yorum ve beklentileri:
‘YOLLAR BENİ BEL FITIĞI YAPTI’
MURAT ER (SİMİTÇİ)
Bu konu hakkında düşünecek bir şey yok. Yollar yüzünden motorla giderken bel fıtığı oldum. Yollar çok berbat. Araç kullanamaz hale geldik.  Kaldırım daha da berbat. Motoruma bu yüzden yirmi gündür binmiyorum. Yolların yapılmasını istiyorum. 
‘PARKE DEĞİL ASFALT OLSUN’
LEVENT ULUDÜZ (ESNAF)
Gerçekten Alanya’nın yolları sorunlu, çok inişli çıkışlı ve çok bozuk. Turizmin çok yoğun olduğu merkezde böyle olmaması gerekiyor. Bu yolların bir an önce yapılması gerekiyor. Asfalt sistemi getirilmesi gerek. Merkezde parke değil de asfalt olsa daha iyi olur. 
‘ENGEBELERDEN RAHATSIZIZ’
ALİ TEKİN (TAKSİCİ)
Yollardan memnun değilim. Yetkililer yolları daha güzel yapabilirler. Ara yollarda iyi yerler de var kötü yerler de var. Taksici olarak tümseklerden rahatsızız. Yolların daha güzel yapılmasını istiyorum. Parke değil asfalt olsun. 
‘BU YOLLAR ALANYA'YA YAKIŞMIYOR’
YASİN AKÇA (BERBER)
Öncelikle geçen sene araç aldım. Arabadan şu an gacır gucur ses geliyor. Bunun nedeni yollar. Yollar düzgün, yağ gibi olsa böyle olmaz. Özellikle Atatürk Caddesi’ne aracımı sokmak istemiyorum. Çünkü parkelerin biri aşağıda biri yukarıda. Atatürk Caddesi gibi bir caddeye bu yakışmıyor. Oraların sökülüp tekrar yapılması gerekiyor. Yapıyorlar ama sonradan orası tekrar çöküyor. Alanya gibi bir turizm memleketine yakışmıyor. Buradan belediye başkanımıza sesleniyorum. Başkanım yollara bakım yapmanız lazım. Kırsallara yatırımları yapıyoruz, çok güzel, on numara projeleriniz var. Ama bunu şehir içine de yansıtmanız lazım. Böyle güzel bir turizm memleketine bu yollar yakışmıyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyVatandaşlarAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'ta uyuşturucudan tutuklandı
Manavgat'ta uyuşturucudan tutuklandı
60 yıllık yol sorunu çözüldü
60 yıllık yol sorunu çözüldü
Kitap okuyup tatil kazandılar
Kitap okuyup tatil kazandılar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim